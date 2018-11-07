Галерея: русская певица из Эстонии возбудила поклонников внешним видом на Тенерифе

Комментаторы завалили певицу комплиментами. Естественно, одним лишь отдыхом пара не ограничивается. У них есть от поклонников парочка тайн, о которых станет известно совсем скоро. Не будем мешать группе творить, просто будем следить за их жаркими приключениями.