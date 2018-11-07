Ср, 7.11.2018
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  • Галерея: русская певица из Эстонии возбудила поклонников внешним видом на Тенерифе

Галерея: русская певица из Эстонии возбудила поклонников внешним видом на Тенерифе

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ФОТО: Пресс-служба группы ПараТайн

Популярная русская группа из Эстонии – «Пара Тайн» – сейчас проводит свои осенние каникулы на Тенерифе. Ангелина и Саша довольно скромно делятся своими снимками в соцсетях. Но вчерашняя фотография артистов в бассейне порадовала фанатов группы.

Комментаторы завалили певицу комплиментами. Естественно, одним лишь отдыхом пара не ограничивается. У них есть от поклонников парочка тайн, о которых станет известно совсем скоро. Не будем мешать группе творить, просто будем следить за их жаркими приключениями.

Смотрите яркие фотографии!

Также не упустите возможность послушать и посмотреть романтическую историю любви коллектива «Пара Тайн» в песне Love Story. 

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