Вера Брежнева отмечает праздник: Instagram артистки собрал рекордное количество подписчиков

Популярная актриса, телеведущая и поп-певица, Вера Брежнева, празднует важное событие. Ее страница в соцсети собрала рекордное число подписчиков. Это огромная аудитория, которая слушает и слышит свою любимицу. И специально для них, артистка подготовила сюрприз, рассказывает Joinfo.ua.

Социальные сети открывают перед знаменитостями широкие возможности. Одной из активных артисток, кто постоянно следит за своими подписчиками, является Вера Брежнева.

Экс-участница поп-группы «ВИА Гра» не могла упустить из виду, что ее страница собрала рекордное количество подписчиков – 10 миллионов. В честь такого праздника Вера Брежнева принарядилась в шикарное платье и записала видеообращение к своим фолловерам.

«Сегодня вас у меня 10 миллионов человек! Вы представляете, что такое 10 миллионов? Учитывая, что я родилась в городе, когда в нем жило 250 тысяч человек! Это 40(!) моих городов или сколько ваших? Но для меня это какое-то нереальное количество людей. И вы все со мной! Это же так круто! Я вас люблю», – говорит певица в начале видео.

Затем Вера Брежнева напоминает, что у нее нет доверенных лиц, которые бы писали от ее имени публикации. Она сама ведет свой Instagram, читает комментарии и следит за активностью. Возможно, поэтому певица так счастливо выглядит. Ведь для нее это показатель того, что ее творчество ценят и любят.

Поэтому, исполнительница подготовила для своих любимых фолловеров сюрприз. Она попросила их писать в комментариях свой город, имя и возраст. Среди всех участников, она выберет 10, аккаунты которых… а вот что ждет победителей артистка умолчала.

Подписчики один за другим пишут свои данные и с нетерпением ждут, что им подготовит Вера Брежнева. Подогревает интерес интернет-публики и интрига от звезды. Но они уверены - что бы не подготовила певица - это будет очень интересно.