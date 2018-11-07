Вера Брежнева отмечает праздник: Instagram артистки собрал рекордное количество подписчиков

Вера Брежнева поделилась радостным событием. Ее аккаунт в Instagram собрал рекордные для певицы 10 миллионов подписчиков. И к этому событию артистка подготовила интересное видеообращение к своим поклонникам. Что же задумала артистка?
Популярная актриса, телеведущая и поп-певица, Вера Брежнева, празднует важное событие. Ее страница в соцсети собрала рекордное число подписчиков. Это огромная аудитория, которая слушает и слышит свою любимицу. И специально для них, артистка подготовила сюрприз, рассказывает Joinfo.ua.
Социальные сети открывают перед знаменитостями широкие возможности. Одной из активных артисток, кто постоянно следит за своими подписчиками, является Вера Брежнева.
Друзья! По мне видно, что у меня сегодня праздник??))😍 сегодня вас у меня 10 миллионов человек !!!!! Вы представляете, что такое 10 миллионов? Учитывая, что я родилась в городе когда в нем жило 250 тысяч человек!!! Это 40(!) моих городов или сколько ваших? Но для меня это какое-то нереальное количество людей. И вы все со мной! 🤗 Это же так круто! Я вас люблю ❤❤❤ И очень хочу сделать приятный сюрприз! Но прежде хочу напомнить : я сама веду Инстаграм, сама читаю, вижу ваши комментарии и ваши лайки ❤ и очень ими дорожу! А сейчас ваша активность вам пригодится😉 Под этим видео оставьте комментарий в котором нужно написать: свой город, имя и ваш возраст. Из этих комментариев я выберу 10 💥 в честь 10 миллионов! А что будет дальше расскажу позднее🤗 Важно❗ от одного аккаунта принимается 1 комментарий: ваш город, имя и возраст 💁🏼♀ Вперед, активные мои!!!
Экс-участница поп-группы «ВИА Гра» не могла упустить из виду, что ее страница собрала рекордное количество подписчиков – 10 миллионов. В честь такого праздника Вера Брежнева принарядилась в шикарное платье и записала видеообращение к своим фолловерам.
«Сегодня вас у меня 10 миллионов человек! Вы представляете, что такое 10 миллионов? Учитывая, что я родилась в городе, когда в нем жило 250 тысяч человек! Это 40(!) моих городов или сколько ваших? Но для меня это какое-то нереальное количество людей. И вы все со мной! Это же так круто! Я вас люблю», – говорит певица в начале видео.
Затем Вера Брежнева напоминает, что у нее нет доверенных лиц, которые бы писали от ее имени публикации. Она сама ведет свой Instagram, читает комментарии и следит за активностью. Возможно, поэтому певица так счастливо выглядит. Ведь для нее это показатель того, что ее творчество ценят и любят.
Поэтому, исполнительница подготовила для своих любимых фолловеров сюрприз. Она попросила их писать в комментариях свой город, имя и возраст. Среди всех участников, она выберет 10, аккаунты которых… а вот что ждет победителей артистка умолчала.
Подписчики один за другим пишут свои данные и с нетерпением ждут, что им подготовит Вера Брежнева. Подогревает интерес интернет-публики и интрига от звезды. Но они уверены - что бы не подготовила певица - это будет очень интересно.
Ранее Вера Брежнева показала свою большую и дружную семью. Улыбающиеся лица на фото умилили подписчиков певицы, они искренне восхищались семейными узами артистки. Кроме этого, звезда вспомнила и печальное событие своей жизни - уход из жизни ее отца Виктора Михайловича.