В Техасе молодожены погибли через два часа после свадьбы
7 ноября 2018, 15:45
В Техасе произошла трагедия – в результате крушения вертолета погибли молодожены, которые всего несколько часов назад связали себя узами брака, пишет Neformat.co.ua.
Влюбленные праздновали свадьбу 3 ноября, в субботу. Торжество отмечали на семейном ранчо, среди праздничных мероприятий был полет новобрачных на вертолете. В вертолет молодожены сели через полтора часа после церемонии бракосочетания. Он взлетел, но вскоре рухнул на землю. Вместе с молодоженами погиб и пилот вертолета.
Сейчас проводится расследование смертельной трагедии.