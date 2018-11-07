В Техасе молодожены погибли через два часа после свадьбы

Влюбленные праздновали свадьбу 3 ноября, в субботу. Торжество отмечали на семейном ранчо, среди праздничных мероприятий был полет новобрачных на вертолете. В вертолет молодожены сели через полтора часа после церемонии бракосочетания. Он взлетел, но вскоре рухнул на землю. Вместе с молодоженами погиб и пилот вертолета.