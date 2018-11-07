Ср, 7.11.2018
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В Техасе молодожены погибли через два часа после свадьбы

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

В Техасе произошла трагедия – в результате крушения вертолета погибли молодожены, которые всего несколько часов назад связали себя узами брака, пишет Neformat.co.ua.

Влюбленные праздновали свадьбу 3 ноября, в субботу. Торжество отмечали на семейном ранчо, среди праздничных мероприятий был полет новобрачных на вертолете. В вертолет молодожены сели через полтора часа после церемонии бракосочетания. Он взлетел, но вскоре рухнул на землю. Вместе с молодоженами погиб и пилот вертолета.

Сейчас проводится расследование смертельной трагедии.

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