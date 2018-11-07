«Боже, как страшно!»: больничные снимки Караченцова попали в СМИ

Появившиеся в прессе фотографии Караченцова перед смертью и сразу после кончины шокировали многих цинизмом и откровенностью. Журнал «Тайны звезд» представил подборку подобных «эксклюзивных» кадров. На них запечатлен актер, находящийся в коме и подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Вот супруга Людмила Поргина и невестка Ирина пытаются поднять его. А вот снимок мертвого Николая Петровича, которому еще не успели закрыть глаза...

Поклонники великого актера пришли в ужас от такой больничной «фотосессии». «Боже, как страшно!» – пишут люди и возмущаются, что такие кадры вообще могли попасть в Сеть. Увы, чего не сделаешь ради наживы.

Напомним, что в сентябре 2017 года стало известно, что у артиста большая опухоль левой части легкого с метастазами в лимфоузле. Причем вскрылось это после второй аварии, в которую угодил артист. Опухоль оказалась неоперабельной. Несколько сеансов химиотерапии и поездка в израильскую клинику не давали ощутимых результатов. К тому же на хирургическое вмешательство специалисты из Тель-Авива не решились из-за слабого состояния здоровья актера. Семье пришлось обратиться к российским медикам, и они максимально продлили дни актера.