Как ванна и душ вам вредят

Мыться — хорошо и правильно. Нужно принимать душ ежедневно, хорошенько намылив все тело. И не забыть намылить голову шампунем! Оказывается, у дерматологов свое мнение по поводу правильной гигиены — и местами оно сильно расходится с общепринятым.
Как часто нужно мыться?
Конечно же, каждый день. А лучше — два раза в день! Так скажет практически любой городской житель в любой развитой стране. Дерматологи же считают, что мы моемся слишком часто. Принимать душ ежедневно не просто необязательно — это может быть даже вредно.
Среднестатистический человек, который не ходит в спортзал каждый день и не работает в поле под палящим солнцем, не нуждается в таком частом очищении кожи. Постоянно принимая душ по утрам и вечерам, мы стараемся избавиться от естественного запаха тела. Он абсолютно нормален — смывать его требуют скорее социальные нормы, чем медицинские. Более того, привычку ежедневно мыться продвигают и маркетологи: чем чаще вы залезаете в душ, тем больше мыла и геля для душа они продают.
Дерматологи говорят, что слишком частый душ — особенно в горячей воде — пересушивает кожу, что приводит к раздражению и микротрещинам, а постоянное использование мыла уничтожает «хорошие» бактерии, которые в норме живут на коже. Все это увеличивает риск инфекций и разных кожных болезней. Врачи советуют мыться раз в два-три дня — конечно, если на улице не слишком жарко и вы не ходите на интенсивные тренировки.
Лайфхак от медиков: вместо душа вы можете ежедневно надевать чистую одежду и нижнее белье. Эксперименты, проведенные советскими учеными в рамках космических исследований еще в 1969 году, показали, что свежие вещи — особенно из хлопка — не хуже воды справляются с избытком грязи и пота на коже. Если вам совсем некомфортно ходить без душа несколько дней, вы можете в «не банные» дни пользоваться влажными салфетками.
Нужен ли гель для душа?
Медики говорят, что стоит по возможности избегать использования мыла и геля для душа. Особенно — если у вас сухая, раздраженная кожа, склонная к воспалениям, экзема и другие кожные проблемы.
Правило тут простое: если вы не видите грязь невооруженным глазом, значит, обычной воды будет достаточно, чтобы помыться. Те, кто уж очень стремится к чистоплотности, могут использовать мыло или гель с нейтральным pH для подмышек и паха (женщинам для интимной гигиены понадобится отдельное средство с пониженным pH).
Как долго можно оставаться в душе/ванне?
Да сколько угодно, подумаете вы! Было бы у вас побольше времени, вы бы по утрам грелись под горячим душем минимум полчаса, а вечером — отмокали в теплой ванне часами. Врачи же рекомендуют ограничить банные процедуры 10-15 минутами. Душ — это вообще экспресс-процедура, медики советуют принимать его менее 10 минут. Иначе есть риск смыть с себя слишком много кожного сала — а значит, когда вы выйдете из душа, кожа останется практически без защитного слоя. Из-за этого влага будет быстрее покидать ее — а это опасно разными кожными проблемами в будущем.
С ванной примерно та же история — врачи разрешают нежиться в ней 10-15 минут, не больше. Для дополнительного увлажнения и защиты кожи можно добавить в ванну, например, коллоидный овес (можно заменить овсяной мукой, сделанной из перемолотой крупы). Еще вариант — кокосовое масло: оно помогаетсохранять липидный слой кожи и беречь ее от пересушивания.
Горячая ванна — да или нет?
С одной стороны, если принимать горячую ванну (температура воды более 40⁰) примерно пять раз в неделю по 10-15 минут, можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. С другой — если зимой сразу после холодной улицы прыгнуть в горячую ванну, это может грозить инфарктом! В целом, ванна провоцирует сердечный приступ в пять раз чаще, чем занятия физическими упражнениями.
Так что горячую ванну принимать можно, но по определенным правилам. Не стоит делать это слишком долго — лучше часто и понемногу. Избегайте резких перепадов температуры: после улицы сначала согрейтесь теплым чаем, прогрейте ванную, а уже затем ложитесь в горячую воду. Если у вас уже есть хронические проблемы с сердцем и сосудами, горячей ванны лучше избегать — особенно в холодное время года.
Мыть ли голову каждый день?
Ответ на этот вопрос отличается у разных людей — в зависимости от длины их волос, жирности кожи головы и так далее. Однако многие все же стремятся мыть голову ежедневно, в крайнем случае — через день. На самом деле тех, кому правда нужно пользоваться шампунем каждый день, довольно мало. Это те, у кого очень тонкие волосы и при этом жирная кожа головы, спортсмены, которые много занимаются и потеют, и люди с перхотью.
В большинстве случаев люди могут мыть голову примерно раз в 2-3 дня, а то и реже. Максимум, который специалисты рекомендуют ходить с немытой головой — две недели (!). То, что пора воспользоваться шампунем, можно понять по внешним признакам: волосы выглядят сальными, прилизанными, а кожа головы начинает чесаться.
Между мытьем можно пользоваться сухим шампунем — он впитает часть кожного сала, позволив вернуть объем и свежесть волос у корней еще на день-другой. Или заранее брызгайте сухой шампунь на ночь, перед сном — так вы замедлите загрязнение волос. Будьте осторожны — средство все же сушит волос и кожу головы, поэтому злоупотреблять им не надо. Если вам по каким-то причинам приходится мыть голову ежедневно, наносите перед процедурой на волосы уже упомянутое кокосовое масло — оно поможет защитить их от повреждений, вызванных частым мытьем.