Как ванна и душ вам вредят

Мыться — хорошо и правильно. Нужно принимать душ ежедневно, хорошенько намылив все тело. И не забыть намылить голову шампунем! Оказывается, у дерматологов свое мнение по поводу правильной гигиены — и местами оно сильно расходится с общепринятым.

Как часто нужно мыться?

Конечно же, каждый день. А лучше — два раза в день! Так скажет практически любой городской житель в любой развитой стране. Дерматологи же считают, что мы моемся слишком часто. Принимать душ ежедневно не просто необязательно — это может быть даже вредно.

Среднестатистический человек, который не ходит в спортзал каждый день и не работает в поле под палящим солнцем, не нуждается в таком частом очищении кожи. Постоянно принимая душ по утрам и вечерам, мы стараемся избавиться от естественного запаха тела. Он абсолютно нормален — смывать его требуют скорее социальные нормы, чем медицинские. Более того, привычку ежедневно мыться продвигают и маркетологи: чем чаще вы залезаете в душ, тем больше мыла и геля для душа они продают.

Дерматологи говорят, что слишком частый душ — особенно в горячей воде — пересушивает кожу, что приводит к раздражению и микротрещинам, а постоянное использование мыла уничтожает «хорошие» бактерии, которые в норме живут на коже. Все это увеличивает риск инфекций и разных кожных болезней. Врачи советуют мыться раз в два-три дня — конечно, если на улице не слишком жарко и вы не ходите на интенсивные тренировки.

Лайфхак от медиков: вместо душа вы можете ежедневно надевать чистую одежду и нижнее белье. Эксперименты, проведенные советскими учеными в рамках космических исследований еще в 1969 году, показали, что свежие вещи — особенно из хлопка — не хуже воды справляются с избытком грязи и пота на коже. Если вам совсем некомфортно ходить без душа несколько дней, вы можете в «не банные» дни пользоваться влажными салфетками.

Нужен ли гель для душа?

Медики говорят, что стоит по возможности избегать использования мыла и геля для душа. Особенно — если у вас сухая, раздраженная кожа, склонная к воспалениям, экзема и другие кожные проблемы.

Правило тут простое: если вы не видите грязь невооруженным глазом, значит, обычной воды будет достаточно, чтобы помыться. Те, кто уж очень стремится к чистоплотности, могут использовать мыло или гель с нейтральным pH для подмышек и паха (женщинам для интимной гигиены понадобится отдельное средство с пониженным pH).

Как долго можно оставаться в душе/ванне?