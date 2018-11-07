На конкурсе «Мисс Бум-Бум» скандал: проигравшая напала на обладательницу самых красивых ягодиц

На ежегодном бразильском конкурсе красоты «Мисс Бум-Бум», в рамках которого определяется обладательница самых красивых ягодиц, разразился нешуточный скандал. Во время церемонии награждения 31-летней танцовщицы и модели Эллен Сантаны одна из проигравших участниц, 27-летняя массажистка Алине Ува, неожиданно сорвала со счастливой конкурентки ленту победительницы, сообщает The Sun.
Алине заявила, что ягодицы соперницы — не натуральные, а являются результатом пластической операции. И что она сама — «единственная женщина, которая действительно заслужила этот титул». Кстати, объем бедер Алине 110 сантиметров — на пять больше, чему у Эллен.
Пришлось вмешаться организаторам конкурса. Ленту в конце концов вернули по назначению. А скандалистку пристыдили.
Эллен позже сказала, что проигрывать нужно уметь. И что, если бы она сама проиграла, то повела бы себя, в отличие от Алине, с достоинством.
Напомним, что победительница конкурса «Мисс Бум-бум» получает всенародную славу, а также денежный приз в размере 50 тысяч бразильских реалов (около 10 тысяч евро). В этом году конкурс проводился в Бразилии в последний раз. На следующий год его перенесут в Москву.