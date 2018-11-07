На конкурсе «Мисс Бум-Бум» скандал: проигравшая напала на обладательницу самых красивых ягодиц

Алине заявила, что ягодицы соперницы — не натуральные, а являются результатом пластической операции. И что она сама — «единственная женщина, которая действительно заслужила этот титул». Кстати, объем бедер Алине 110 сантиметров — на пять больше, чему у Эллен.

Пришлось вмешаться организаторам конкурса. Ленту в конце концов вернули по назначению. А скандалистку пристыдили.

Эллен позже сказала, что проигрывать нужно уметь. И что, если бы она сама проиграла, то повела бы себя, в отличие от Алине, с достоинством.