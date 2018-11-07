Хотите быть как Тимати или Гуф? Вот они - главные слова русского рэпа

Сервис Яндекс.Музыка провел необычное исследование. Аналитики сервиса определили, какие слова чаще других пишут в текстах своих композиций отечественные рэп-исполнители.

Как выяснилось, Тимати часто употребляет такие слова, как «бизнесмен» и «статус», Гуф любит использовать наречия «нормально» и «абсолютно», в песнях молодого рэпера Pharaoh часто звучат слова «морс» и «тварь», а для Славы КПСС наиболее употребляемыми являются «бытие», «хайп», а также одно нецензурное слово.

Самыми характерными словами-приметами для отечественного рэпа в целом стали «рэпер и братик» как типичные герои текстов, существительные «студия» или «блок» часто употребляются в качестве обозначения места действия. Большой популярностью пользуется слово из «животного» мира «зая», также в хип-хоп текстах часто мелькают названия различных брендов, например «гуччи», «найки», «айфоны».