Муж Нюши поделился впечатлениями о партнерских родах

Поклонники поздравляют Нюшу и ее супруга Игоря Сивова: на днях они стали родителями. О пополнении в семье сообщила сама певица, опубликовав первое фото малышки. Счастливый отец присутствовал на родах, пишет Woman.
Певица Нюша долгое время скрывала свою беременность. И только в мае она опубликовала фотографию, после которой все стало ясно без лишних слов.
«Да, мы ожидаем пополнение. Это большая радость для меня», — сообщила будущая мать в интервью. И вот 6 ноября стало известно, что Нюша родила первенца. Звезда опубликовала первый снимок дочери, подписав его: «Наш ангелочек».
Дочь артистки и ее мужа Игоря Сивова появилась на свет в одной из заграничных клиник. Имя крохи супруги пока держат в секрете. Счастливый отец Игорь Сивов не смог скрыть своих эмоций. Он разместил первое фото новорожденной малышки в своем Instagram и поделился впечатлением о родах супруги: «Спасибо тебе моя родная! Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. То, что я увидел и ощутил — никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен еще больше в одном: женщины — это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Сивов также добавил, что после такого радостного события перестанет спорить, ворчать и высказывать свои упреки в адрес Нюши. Напомним, Игорь Сивов уже был женат. В браке с преподавателем танцев Аленой Сивовой у него родились двое сыновей. В 2016 году супруги развелись. В середине 2017-го Игорь Сивов и певица Нюша тайно сыграли свадьбу на Мальдивах.