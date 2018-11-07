Муж Нюши поделился впечатлениями о партнерских родах

Дочь артистки и ее мужа Игоря Сивова появилась на свет в одной из заграничных клиник. Имя крохи супруги пока держат в секрете. Счастливый отец Игорь Сивов не смог скрыть своих эмоций. Он разместил первое фото новорожденной малышки в своем Instagram и поделился впечатлением о родах супруги: «Спасибо тебе моя родная! Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. То, что я увидел и ощутил — никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен еще больше в одном: женщины — это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с чем сталкиваются женщины при родах» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).