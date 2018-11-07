Девушка унизила жениха за плохое обручальное кольцо и поплатилась

Девушка попросила пользователей сети придумать варианты отказа от свадьбы, потому что ей не понравилось обручальное кольцо. Реакция юзеров оказалась неожиданной, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Bored Panda.
Потенциальная невеста выложила пост с фотографией в закрытой группе в Facebook, где посетители обсуждают обручальные кольца друг друга. Она написала, что случайно обнаружила будущий подарок во время ночевки у лучшего друга.
«Пожалуйста, разнесите это кольцо, а потом скажите мне, как тактично отказать парню и заставить его подарить какое-нибудь другое», — попросила совет девушка.
Вопреки ожиданиям, посетители группы отказались говорить о кольце. Вместо этого они выразили неприязнь по отношению к девушке, которая поделилась снимком. «Я надеюсь, кольцо попадет к любому человеку, кроме тебя», — написал один из юзеров.
«Тебя что, мама не учила ценить вещи? Это ужасно грубо», — подчеркнул другой пользователь. Некоторые комментаторы назвали ситуацию самой печальной из всех, что они когда-либо видели.
Позднее один из участников группы опубликовал скриншот на Reddit. Посетители имиджборда моментально продолжили унижать девушку, которая не оценила обручальное кольцо.
Ранее в сети осудили поступок невесты, которая установила цену за подарки на свадьбу. Девушка просила от гостей принести не менее 500 долларов и личные сувениры.