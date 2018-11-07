Девушка унизила жениха за плохое обручальное кольцо и поплатилась

Потенциальная невеста выложила пост с фотографией в закрытой группе в Facebook, где посетители обсуждают обручальные кольца друг друга. Она написала, что случайно обнаружила будущий подарок во время ночевки у лучшего друга.

«Пожалуйста, разнесите это кольцо, а потом скажите мне, как тактично отказать парню и заставить его подарить какое-нибудь другое», — попросила совет девушка.

Вопреки ожиданиям, посетители группы отказались говорить о кольце. Вместо этого они выразили неприязнь по отношению к девушке, которая поделилась снимком. «Я надеюсь, кольцо попадет к любому человеку, кроме тебя», — написал один из юзеров.

«Тебя что, мама не учила ценить вещи? Это ужасно грубо», — подчеркнул другой пользователь. Некоторые комментаторы назвали ситуацию самой печальной из всех, что они когда-либо видели.

Позднее один из участников группы опубликовал скриншот на Reddit. Посетители имиджборда моментально продолжили унижать девушку, которая не оценила обручальное кольцо.