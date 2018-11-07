Екатерина Стриженова стремительно худеет после скандала на Первом канале

Екатерине Стриженовой надоела критика в ее адрес по поводу неидеальной фигуры, поэтому ведущая Первого канала решила начать борьбу с ненавистными лишними килограммами. Стриженова не стала самостоятельно решать вопрос о похудении, а обратилась за помощью к специалистам. Накануне Екатерина отправилась в Карелию в специализированную детокс-клинику, где для нее была разработана индивидуальная программа питания.

Сейчас рацион телеведущей довольно скуден. Он состоит из овощных отваров, а в качестве десерта предлагаются чипсы из кабачков и томатов. Худеет Стриженова не одна. В клинике ее поддерживает муж Александр, который тоже решил внимательнее относиться к своему здоровью. Сейчас Екатерина может похвастаться первыми положительными результатами: диета и спорт сделали свое дело.

«Ура! Я уменьшилась на один размер! За месяц тренировок потеряла четыре килограмма 200 граммов. Конечно, без особого режима питания это было бы невозможно», — писала телеведущая в Instagram.