Екатерина Стриженова стремительно худеет после скандала на Первом канале

До недавнего времени 50-летняя телеведущая отдавала предпочтение нарядам свободного кроя, скрывая, таким образом, несовершенства фигуры. Сейчас Екатерина Стриженова активно работает над своим телом. Накануне она отправилась в Карелию в детокс-клинику, передает Starhit.
Екатерине Стриженовой надоела критика в ее адрес по поводу неидеальной фигуры, поэтому ведущая Первого канала решила начать борьбу с ненавистными лишними килограммами. Стриженова не стала самостоятельно решать вопрос о похудении, а обратилась за помощью к специалистам. Накануне Екатерина отправилась в Карелию в специализированную детокс-клинику, где для нее была разработана индивидуальная программа питания.
Сейчас рацион телеведущей довольно скуден. Он состоит из овощных отваров, а в качестве десерта предлагаются чипсы из кабачков и томатов. Худеет Стриженова не одна. В клинике ее поддерживает муж Александр, который тоже решил внимательнее относиться к своему здоровью. Сейчас Екатерина может похвастаться первыми положительными результатами: диета и спорт сделали свое дело.
«Ура! Я уменьшилась на один размер! За месяц тренировок потеряла четыре килограмма 200 граммов. Конечно, без особого режима питания это было бы невозможно», — писала телеведущая в Instagram.
К слову, заниматься спортом с личным тренером Екатерина Стриженова начала порядка месяца назад. Видеоотчетами о тренировках она часто делилась в своем микроблоге.
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Наши коллеги и друзья уже здоровые и красивые ,а мы только на пути...(между нами девочками,еле уговорила мужа поехать в клинику ,сдать все анализы,пройти врачей...Ведь мужчины считают,что у них всё окей до тех пор, пока что-нибудь не отвалилось.) #слушайжену #женадругчеловека #вместевеселошагать @kivachclinic #кивач #карелия #вздоровомтелездоровыйдух