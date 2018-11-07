Беременную жену Диброва экстренно прооперировали

29-летняя Полина Диброва на днях выложила трогательное видео, на котором трехлетний Илья тянется к животу матери и спрашивает «Кто там, у мамы в животике?». После этого сразу стало понятно, что модель ждет четвертого ребенка.

Однако на этот раз ее беременность сильно омрачили проблемы со здоровьем. Медики обнаружили в десне Дибровой кисты, из-за которых ей посоветовали удалить зубы.

«Всегда думала, что я боец, родила троих сама. Что может быть страшнее? Но когда мне объявили, что в десне кисты и надо удалять зубы, охватила паника. Момент оттягивала до последнего, консультировалась с врачами. Возникло воспаление и нагноение. Некоторые убеждали в правильности удаления, а некоторые тешили надеждой об успешной резекции верхушек корней. Процент возникновения новых кист 60/40. Но есть же шанс! И я решилась» — поделилась Полина с подписчиками.