Cтало известно, как Кейт Миддлтон худела после третьих родов

Полгода назад Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. В начале октября многодетная мама вернулась к своим обязанностям. Многие поклонники герцогини Кембриджской обратили внимание на то, что после появления на свет принца Луи она стала значительно худее, чем до беременности.

Недавно источники из окружения королевской семьи поведали изданию The Daily Mail о том, как Кэтрин на этот раз сбрасывала набранные килограммы. По словам инсайдеров, супруга принца Уильяма боялась, что после третьих за последние пять лет родов ей будет сложно похудеть.

«Кейт прекрасно понимала, что уже не девочка, поэтому ограничениями в питании не обойтись. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы вновь обзавестись тонкой талией», — рассказал журналистам информатор.

Источник утверждает, что Кейт Миддлтон тренируется практически каждый день, причем делает это не выходя из дома. Чтобы укрепить прямые мышца живота, она занимается подъемом ног лежа на полу. Кроме того, Кэтрин прошла 12-недельный курс упражнений по системе MuTu, благодаря которому смогла укрепить тазовые мышцы. Известно, что герцогиня регулярно посещает бассейн вместе со старшими детьми.