Ср, 7.11.2018
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  • Не каждому по карману! Эстонская знаменитость похвасталась купальником от Маккартни

Не каждому по карману! Эстонская знаменитость похвасталась купальником от Маккартни

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Heti Tulve

ФОТО: Instagram

Звезда эстонских СМИ похвасталась дорогим купальником.

Модель и светская львица из Эстонии, 37-летняя Хети Тулве сейчас отдыхает в Лондоне, где пользуется услугами оздоровительного спа-центра Akasha. Именно оттуда знаменитость публикует снимки в своем Instagram.

На снимке стройная Хети позирует в купальнике модного английского модельера Стеллы МакКартни, дочери участника группы The Beatles сэра Пола Маккартни. Отметим, что этот розовый купальник с леопардовым принтом в интернет-магазине стоит 259 долларов.

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