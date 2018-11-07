Не каждому по карману! Эстонская знаменитость похвасталась купальником от Маккартни
7 ноября 2018, 10:20
Звезда эстонских СМИ похвасталась дорогим купальником.
Модель и светская львица из Эстонии, 37-летняя Хети Тулве сейчас отдыхает в Лондоне, где пользуется услугами оздоровительного спа-центра Akasha. Именно оттуда знаменитость публикует снимки в своем Instagram.
На снимке стройная Хети позирует в купальнике модного английского модельера Стеллы МакКартни, дочери участника группы The Beatles сэра Пола Маккартни. Отметим, что этот розовый купальник с леопардовым принтом в интернет-магазине стоит 259 долларов.