Галерея: Майкл Дуглас получил звезду на «Аллее славы»

Торжественная церемония открытия звезды прошла во вторник, 6 ноября, и была приурочена к 50-летию кинокарьеры Дугласа. Отмечается, что вместе с 74-летним актером на мероприятии присутствовал его 102-летний отец Кирк Дуглас, сын Кэмерон Дуглас и жена – актриса Кетрин Зета Джонс. У Кирка Дугласа также есть звезда на «Аллее славы».