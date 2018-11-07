Галерея: Майкл Дуглас получил звезду на «Аллее славы»

Американский актер и продюсер Майкла Дуглас наконец-то получил собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на NBC.
Торжественная церемония открытия звезды прошла во вторник, 6 ноября, и была приурочена к 50-летию кинокарьеры Дугласа. Отмечается, что вместе с 74-летним актером на мероприятии присутствовал его 102-летний отец Кирк Дуглас, сын Кэмерон Дуглас и жена – актриса Кетрин Зета Джонс. У Кирка Дугласа также есть звезда на «Аллее славы».
Майкл Дуглас известный американский актер и продюсер, В 1976 году получил премию «Оскар» как продюсер фильма «Пролетая над гнездом кукушки», а в 1988 году за главную роль в фильме «Уолл-стрит». Дуглас стал популярен после съемок в сериале «Улицы Сан-Франциско» (1972—1976).