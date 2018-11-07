Ср, 7.11.2018
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Певица Нюша показала фото новорожденной дочери

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Нюша

ФОТО: Natalia Seliverstova/Sputnik/Scanpix

Известная российская певица впервые стала матерью. 

О радостном событии 28-летняя Анна Шурочкина, более известная как Нюша, сообщила в своем Instagram. К посту певица прикрепила трогательный снимок.

«Наш ангелочек, #лапочкадочка», – так Нюша подписала первую фотографию ребенка. В кадре можно рассмотреть лишь крошечное ушко, к которому прикасаются новоиспеченные родители, а также часть головы малютки.

Поклонники Нюши пришли в восторг от такого события. Народ оставил в комментариях тысячи поздравлений. Наряду с обычными фанатами певице написали и звезды российского шоу-бизнеса, такие как Вера Брежнева, Полина Гагарина, Виктория Лопырева и другие.

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