Певица Нюша показала фото новорожденной дочери
7 ноября 2018, 9:18
Известная российская певица впервые стала матерью.
О радостном событии 28-летняя Анна Шурочкина, более известная как Нюша, сообщила в своем Instagram. К посту певица прикрепила трогательный снимок.
«Наш ангелочек, #лапочкадочка», – так Нюша подписала первую фотографию ребенка. В кадре можно рассмотреть лишь крошечное ушко, к которому прикасаются новоиспеченные родители, а также часть головы малютки.
Поклонники Нюши пришли в восторг от такого события. Народ оставил в комментариях тысячи поздравлений. Наряду с обычными фанатами певице написали и звезды российского шоу-бизнеса, такие как Вера Брежнева, Полина Гагарина, Виктория Лопырева и другие.