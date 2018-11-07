Певица Нюша показала фото новорожденной дочери

О радостном событии 28-летняя Анна Шурочкина, более известная как Нюша, сообщила в своем Instagram. К посту певица прикрепила трогательный снимок.

«Наш ангелочек, #лапочкадочка», – так Нюша подписала первую фотографию ребенка. В кадре можно рассмотреть лишь крошечное ушко, к которому прикасаются новоиспеченные родители, а также часть головы малютки.