«Богатая вдова»: Степаненко ждет скорой смерти Петросяна

«Она планировала максимально затянуть бракоразводный процесс, – пояснил представляющий интересы Петросяна адвокат Сергей Жорин. – Потому что пока она жена Петросяна, кроме супружеской доли, еще и имеет право на свою часть, если Петросян уйдет из жизни. А как только их разведут, ее наследственная доля улетучивается. Поэтому она и хотела максимально затянуть», пишет Dni.ru.

По всей видимости, юмористка ждет, пока ее муж отправится на тот свет. Тогда она станет богатой вдовой и единолично завладеет всем добром, ориентировочная стоимость которого превышает полтора миллиарда рублей. В числе совместно нажитого артистами имущества – дачи, машины, антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов.

Но самая главная ценность – квартира, площадью 516 квадратных метров, недалеко от Кремля. Степаненко не раз твердила, что хотела бы оставить ее, чтобы сделать музей Евгения Петросяна. Правда, от Петросяна там только библиотека, в которой хранятся сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко. Большую же часть квартиры занимает SPA-центр Степаненко. Вряд ли он представляет музейную ценность...