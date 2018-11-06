Если что-то из этого есть в раздевалке, немедленно вызывайте полицию!

С 2016 года полиция штата Флорида предупреждает о новом изобретении преступников и извращенцев. Этот отвратительный метод вторжения в личное пространство применяется по сей день, пишет Lifter.com.ua.

Первые три инцидента произошли в общественных туалетах во Флориде. Когда полицейские осмотрели крючки для одежды в этих заведениях, их ждал сюрприз.

Одна из жертв обратила внимание, что на крючке имеется какое-то странное отверстие. Большинство из нас не обратили бы на это внимание, но ей показалось странным, что в кабинке было два крючка.

Присмотревшись к необычному крючку, жертва увидела, что из отверстия идет свет. Она перепугалась и вызвала полицию. Прибывший наряд обнаружил, что невинного вида крючок на самом деле представлял собой шпионскую камеру — которая все это время работала.

Впоследствии выяснилось, что это довольно распространенное устройство, которое можно за копейки купить в магазине или в интернете. Камера может хранить до двух часов записи и снабжена крошечным встроенным микрофоном.

Более того, некоторые модели «шпионских крючков» имеют датчики движения для экономии заряда батареи. Настоящий подарок для извращенцев!

Хуже всего то, что эти камеры могут активироваться дистанционно и передавать изображения в реальном времени. А потом запись попадает в интернет, где становится доступной всему миру без согласия жертвы. Видео вашего обнаженного тела может разрушить вашу репутацию и всю жизнь.

Чтобы этого не допустить, следуйте этим рекомендациям:

1. Обращайте внимание на помещение. Если крючок расположен в странном или бессмысленном месте — например, в изголовье кровати или посреди стены — это сразу должно вызвать подозрения. Присмотритесь к нему поближе.

2. Поищите световой индикатор. Если камера записывает, вы увидите яркий и время от времени мерцающий свет. Если вы увидите такое в раздевалке или туалете, немедленно уходите и вызывайте полицию.

3. Сообщите в полицию. Не сообщайте работникам заведения — звоните напрямую в полицию. Возможно, именно владельцы и установили камеры или как минимум являются сообщниками.

4. Ничего не трогайте. Не пытайтесь самостоятельно отключить или демонтировать устройство, чтобы не вмешиваться в ход следствия.

5. Задокументируйте. Сделайте фото или видео, чтобы предупредить других и показать полиции.

«Если вы нашли что-то подозрительно и думаете, что это скрытая камера, не трогайте ее. Сразу звоните нам, мы разберемся», — сказал шериф Рик Рэмси, комментируя произошедшее.

Он предупредил: «Учтите, что эти камеры очень маленькие и могут крепиться где угодно, даже на самых привычных вещах».