Мужчины, берегитесь! Металлическое кольцо быстро избавит от проблем с простатой

Ученые изобрели металлическое кольцо, которое может избавить мужчин от частых походов в туалет по ночам. С его помощью снижается давление на стенки мочеиспускательного канала, пишет Medikforum.ru.
Крошечное металлическое кольцо может стать новым радикальным средством лечения доброкачественной гиперплазии простаты. Это кольцо ставится хирургическим путём под местной анестезией, оно отодвигает ткани простаты от стенок мочеиспускательного канала - трубки, по которой моча проходит из мочевого пузыря. В результате, давление на стенки этого канала снижается, он раскрывается, и мужчины нормально отправляют естественные надобности. А значит, им реже нужно будет просыпаться по ночам и ходить в туалет. Мы напоминаем, что трудности с мочеиспусканием являются главным симптомом доброкачественной гиперплазии простаты.
Например, в соседней России от этого расстройства страдает не менее 5 миллионов представителей сильного пола. Простата - это железа, по форме напоминающая грецкий орех, которая расположена неподалеку от мочеиспускательного канала. Предстательная железа отвечает за производство компонентов семени. На разных стадиях жизни мужчины она увеличивается. Вначале это происходит в пубертатный период, затем после 25 лет, а в большинстве случаев ткани простаты начинают давить на мочеиспускательный канал. Именно поэтому наблюдаются трудности с мочеиспусканием даже в том случае, если мочевой пузырь наполнен.
Доброкачественную гиперплазию простаты необходимо лечить, в противном случае она может вызвать повреждения почек или камни в мочевом пузыре, серьезно повлияв на качество жизни. Данное расстройство традиционно лечат с помощью лекарств, которые имеют побочные эффекты, либо хирургических операций, после которых мужчинам угрожает импотенция и недержание. Новое металлическое кольцо может стать менее травматической и более эффективный альтернативой.