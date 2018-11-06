Мужчины, берегитесь! Металлическое кольцо быстро избавит от проблем с простатой

Крошечное металлическое кольцо может стать новым радикальным средством лечения доброкачественной гиперплазии простаты. Это кольцо ставится хирургическим путём под местной анестезией, оно отодвигает ткани простаты от стенок мочеиспускательного канала - трубки, по которой моча проходит из мочевого пузыря. В результате, давление на стенки этого канала снижается, он раскрывается, и мужчины нормально отправляют естественные надобности. А значит, им реже нужно будет просыпаться по ночам и ходить в туалет. Мы напоминаем, что трудности с мочеиспусканием являются главным симптомом доброкачественной гиперплазии простаты.

Например, в соседней России от этого расстройства страдает не менее 5 миллионов представителей сильного пола. Простата - это железа, по форме напоминающая грецкий орех, которая расположена неподалеку от мочеиспускательного канала. Предстательная железа отвечает за производство компонентов семени. На разных стадиях жизни мужчины она увеличивается. Вначале это происходит в пубертатный период, затем после 25 лет, а в большинстве случаев ткани простаты начинают давить на мочеиспускательный канал. Именно поэтому наблюдаются трудности с мочеиспусканием даже в том случае, если мочевой пузырь наполнен.