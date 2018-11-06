Таким его видит семья: Михаил Боярский без шляпы выглядит неузнаваемым (ФОТО)

Кажется, что Михаил Боярский и его фирменная шляпа — это два неразделимых понятия. Головной убор и усы — неотъемлемая часть образа легендарного актера. Без этих «фишек» Боярский выглядит практически неузнаваемым.
Накануне сын 68-летнего артиста Сергей поделился снимком из личного архива. Боярский запечатлен на нем в домашней обстановке за просмотром напряженного матча любимой футбольной команды «Зенит». Обычно актер наблюдает за игрой с трибуны стадиона, но на этот раз остался дома.
Боярский-младший признался, что отец всегда очень эмоционально смотрит футбольные матчи. А тут еще и трансляция прерывалась из-за плохой связи. «Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору», — написал Сергей. Впрочем, любимая команда Боярского одержала победу, чему он был, естественно, очень рад. Пользователи Сети же обсуждали в комментариях под фото не игру «Зенита», а внешний вид любимого артиста.
Михаил Сергеевич скоро снова станет дедушкой. Ближе к концу года Елизавета, дочка народного артиста, станет мамой во второй раз. После родов актриса планирует переехать обратно в Санкт-Петербург, поближе к родителям, которые очень помогают ей с воспитанием сына Андрея. На них же лягут заботы о будущем малыше. Боярская почти сразу же после родов вернется на сцену, оставляя детей на попечении родных.