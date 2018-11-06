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  • Жуть! На Стене Плача в Иерусалиме увидели знамение конца света

Жуть! На Стене Плача в Иерусалиме увидели знамение конца света ВИДЕО

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epa07102168 A general view of the Western Wall, the holiest site that Jews can pray in the Old City of Jerusalem, 18 October 2018. EPA/ABIR SULTAN

ФОТО: ABIR SULTAN / EPA

Очевидцы сняли инцидент на видео

На YouTube-канале Western wall news появилось видео со змеей, которая пытается поймать голубя на Стене Плача в Иерусалиме. Пресмыкающееся забрал со Стены профессиональный змеелов. Паломники, бывшие там по время инцидента, восприняли случившееся как знак о приближающемся конце света.

Знатоки иудейских пророчеств вспомнили, что одним из признаков Второго пришествия Мессии являются времена, когда «на священной стене голуби не смогут быть в безопасности».

Это уже третий случай с начала года, когда в Израиле вспоминают пророчества о конце света. В предыдущих двух случаях знатоки Торы обратили внимание на рождение красного теленка и появление рыбы в Мертвом море, пишет The Sun.

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