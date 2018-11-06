Жуть! На Стене Плача в Иерусалиме увидели знамение конца света ВИДЕО
6 ноября 2018, 14:53
Очевидцы сняли инцидент на видео
На YouTube-канале Western wall news появилось видео со змеей, которая пытается поймать голубя на Стене Плача в Иерусалиме. Пресмыкающееся забрал со Стены профессиональный змеелов. Паломники, бывшие там по время инцидента, восприняли случившееся как знак о приближающемся конце света.
Знатоки иудейских пророчеств вспомнили, что одним из признаков Второго пришествия Мессии являются времена, когда «на священной стене голуби не смогут быть в безопасности».
Это уже третий случай с начала года, когда в Израиле вспоминают пророчества о конце света. В предыдущих двух случаях знатоки Торы обратили внимание на рождение красного теленка и появление рыбы в Мертвом море, пишет The Sun.