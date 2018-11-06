Почему ни в коем случае нельзя сушить белье в квартире

Чем опасно мокрое белье в помещении?

Хотя сушить белье внутри квартиры в холодное время года предпочитают многие хозяйки, это не совсем безопасно. Развешивая мокрую одежду по дому, вы делаете воздух внутри слишком влажным. Это оказывает негативное действие на здоровье людей, склонных к астме, сезонной аллергии и другим заболеваниям.

Кроме того, сушка белья внутри помещения тесно связана с высокой концентрацией пылевых клещей, плесени и грибка в воздухе. К сожалению, об этом мало кто знает, как и о необходимости тщательной вентиляции помещения.

Влажность белья, недостаточное проветривание помещения, плохое качество воздуха внутри – все это вместе создает серьезную угрозу для здоровья. А использование кондиционеров и смягчителей ткани еще больше усугубляет картину, так как, высыхая, белье выделяет опасный «коктейль» из химических веществ. Некоторые из них могут оказаться канцерогенными и даже вызвать развитие рака.

Как же решить проблему?

Эксперты придумали простое руководство для тех, у кого нет возможности вынести влажное белье для просушки на улицу. Вот несколько вариантов решения.

Первый вариант – это сушить влажную одежду в изолированных помещениях, например, в комнате, которой вы редко пользуетесь. Подойдет также балкон или лоджия.

Если у вас нет балкона, небольшой брезент или навес над окном тоже станет неплохим решением. Он защитит белье от дождя и не даст ему выгореть на солнце.

Если погода в вашем регионе сухая и солнечная, можно просто соорудить сушилку под окном из нескольких веревок и вешать белье на них, без всякого навеса.

Если же ни один из представленных вариантов вам не подходит, остается одно – устанавливать сушилку прямо в помещении. Лучшее, что вы можете сделать при этом – убедиться, что она расположена в хорошо проветриваемой малоиспользуемой комнате. Спальня или ванная для этого никак не подойдут.

Еще один выход – использовать общедоступные помещения снаружи, такие как крыши и задние дворы.

Какие пути решения нас ожидают в будущем?

Вполне вероятно, что уже через несколько лет у нас будет гораздо больше вариантов для сушки белья. Архитекторы и дизайнеры работают в этом направлении вовсю: в числе их изобретений и автономные сушильные камеры с отоплением и кондиционером, и общие прачечные в каждом многоквартирном доме, оснащенные сушильными машинами, а также многое другое.

Как бы то ни было, пока всем тем, у кого нет возможности вывесить белье на улицу, остается одно: как следует проветривать помещение. Почаще открывайте окна, включайте кондиционер или обычный вентилятор, пока сушите белье. Кстати, это нужно делать также, когда вы готовите, принимаете душ или моете посуду.