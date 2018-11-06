Почему ни в коем случае нельзя сушить белье в квартире

Многие из нас живут в больших городах и позволить себе такую роскошь, как сушка белья на свежем воздухе, просто не могут. Правда, производители предлагают широкое разнообразие переносных сушилок для белья – на любой вкус, цвет и размер. Другое дело, что врачи бьют тревогу, заявляя: сушка белья в помещении серьезно вредит вашему здоровью. Чем же это плохо и как сушить белье с наименьшей опасностью? Пишет Yandex.Zen со ссылкой на Fb.ru.
Чем опасно мокрое белье в помещении?
Хотя сушить белье внутри квартиры в холодное время года предпочитают многие хозяйки, это не совсем безопасно. Развешивая мокрую одежду по дому, вы делаете воздух внутри слишком влажным. Это оказывает негативное действие на здоровье людей, склонных к астме, сезонной аллергии и другим заболеваниям.
Кроме того, сушка белья внутри помещения тесно связана с высокой концентрацией пылевых клещей, плесени и грибка в воздухе. К сожалению, об этом мало кто знает, как и о необходимости тщательной вентиляции помещения.
Влажность белья, недостаточное проветривание помещения, плохое качество воздуха внутри – все это вместе создает серьезную угрозу для здоровья. А использование кондиционеров и смягчителей ткани еще больше усугубляет картину, так как, высыхая, белье выделяет опасный «коктейль» из химических веществ. Некоторые из них могут оказаться канцерогенными и даже вызвать развитие рака.
Как же решить проблему?
Эксперты придумали простое руководство для тех, у кого нет возможности вынести влажное белье для просушки на улицу. Вот несколько вариантов решения.
- Первый вариант – это сушить влажную одежду в изолированных помещениях, например, в комнате, которой вы редко пользуетесь. Подойдет также балкон или лоджия.
- Если у вас нет балкона, небольшой брезент или навес над окном тоже станет неплохим решением. Он защитит белье от дождя и не даст ему выгореть на солнце.
- Если погода в вашем регионе сухая и солнечная, можно просто соорудить сушилку под окном из нескольких веревок и вешать белье на них, без всякого навеса.
- Если же ни один из представленных вариантов вам не подходит, остается одно – устанавливать сушилку прямо в помещении. Лучшее, что вы можете сделать при этом – убедиться, что она расположена в хорошо проветриваемой малоиспользуемой комнате. Спальня или ванная для этого никак не подойдут.
- Еще один выход – использовать общедоступные помещения снаружи, такие как крыши и задние дворы.
Какие пути решения нас ожидают в будущем?
Вполне вероятно, что уже через несколько лет у нас будет гораздо больше вариантов для сушки белья. Архитекторы и дизайнеры работают в этом направлении вовсю: в числе их изобретений и автономные сушильные камеры с отоплением и кондиционером, и общие прачечные в каждом многоквартирном доме, оснащенные сушильными машинами, а также многое другое.
Как бы то ни было, пока всем тем, у кого нет возможности вывесить белье на улицу, остается одно: как следует проветривать помещение. Почаще открывайте окна, включайте кондиционер или обычный вентилятор, пока сушите белье. Кстати, это нужно делать также, когда вы готовите, принимаете душ или моете посуду.
Не забудьте регулярно очищать фильтры кондиционера и протирать вентилятор от пыли. При необходимости используйте также воздухоочистители. Эти простые шаги помогут вам избавиться от лишней влаги в квартире.