Секс перед работой увеличивает эффективность и приносит радость

Люди охотнее идут на работу и более эффективны, если накануне занимаются сексом. Это выяснили ученые из Университета штата Орегон и Вашингтонского университета, сообщается в журнале Journal of Management.

В исследование участвовали 159 человек, которые состоят в браке и имеют постоянную работу. В течении двух недель они два раза в день проходили опрос о своей удовлетворенности, продуктивности и настроении.

Оказалось, тот, кто занимался сексом перед работой, усерднее работал на протяжении дня и чаще получал удовольствие от труда.

Также исследование в очередной раз подтвердило тезис, что стресс, принесенный домой с работы, плохо влияет на интимную жизнь. У людей, которые были в плохом настроении и испытывали недовольство на работе, не было секса в этот день.