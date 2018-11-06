Вт, 6.11.2018
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Секс перед работой увеличивает эффективность и приносит радость

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Секс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

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Люди охотнее идут на работу и более эффективны, если накануне занимаются сексом. Это выяснили  ученые из Университета штата Орегон и Вашингтонского университета, сообщается в журнале Journal of Management. 

В исследование участвовали 159 человек, которые состоят в браке и имеют постоянную работу. В течении двух недель они два раза в день проходили опрос о своей удовлетворенности, продуктивности и настроении. 

Оказалось, тот, кто занимался сексом перед работой, усерднее работал на протяжении дня и чаще получал удовольствие от труда. 

Также исследование в очередной раз подтвердило тезис, что стресс, принесенный домой с работы, плохо влияет на интимную жизнь. У людей, которые были в плохом настроении и испытывали недовольство на работе, не было секса в этот день. 

“Если сотрудник жертвует ради работы такими вещами, как секс, его активность и мотивация на работе могут упасть“, - говорит профессор Кейт Ливитт. 

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