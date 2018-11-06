Ольга Бузова нагло обманула ведущую передачи «Ревизорро»

Но телезвезда нагло обманула девушку. Ида Галич рассказала, что Ольга Бузова попросила ее разместить информацию о новом альбоме в своем Instagram в обмен на совместную коллаборацию. Но Ольга Бузова так и не выполнила свое обещание, да еще и обманула бедную девушку. Как-то Бузова и Галич столкнулись на одной музыкальной премии. Последняя хотела попросить ведущую «Дома-2» ответить на несколько вопросов для своего влога «Звездные флюиды», но та отказала, сославшись на больное горло. Ида повернулась к своему оператору, а Ольга пошла давать интервью одному телеканалу. У них была большая камера, а у блогера с ее оператором всего лишь небольшая камера и шнуровой микрофон. Галич заявила, что ей было очень неприятно, но не стала высказывать свои обиды, пишет 7d.org.ua.