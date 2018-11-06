Не пропустите совсем скоро в Таллинне! Новое ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и Навсегда!»

Илья Авербух привезёт в Эстонию ещё больше Олимпийских чемпионов!

Их выступление дарит ощущение невесомости. Головокружительные пируэты сменяются еще более невероятными поддержками… И только узоры, оставленные коньками на зеркальном льду, как изящное доказательство того, что эти полёты не во сне, а наяву…

Теперь вы можете увидеть это не на экране телевизора, а своими глазами. Уже более 13 лет компания Ильи Авербуха – хранитель легендарных традиций советского и российского фигурного катания – дарит зрителям потрясающие ледовые спектакли с участием звёзд мирового фигурного катания.

За время ежегодных гастрольных турне было показано более тысячи шоу, число восхищенных зрителей превысило пять миллионов человек.

А список участников этой ледовой феерии завораживает именами спортсменов – звёзд фигурного катания – победителей и призёров Олимпийских Игр, чемпионатов мира и Европы:

Алексей Ягудин – чемпион Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы

Татьяна Волосожар и Максим Траньков – двукратные чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира, двукратные серебряные призёры чемпионатов мира, четырёхкратные чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России

Роман Костомаров – чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – чемпионы Олимпийских игр, двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы

Оксана Домнина и Максим Шабалин – бронзовые призёры Олимпиады в Ванкувере, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы

Албена Денкова и Максим Ставиский – двукратные чемпионы мира, многократные призеры чемпионатов Европы

Мария Петрова и Алексей Тихонов – чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас – бронзовые призеры чемпионата мира, двукратные бронзовые призеры чемпионатов Европы

Елена Леонова и Андрей Хвалько – чемпионы среди профессионалов

Евгений Кузнецов – чемпион России

Владимир Беседин и Алексей Полищук – чемпионы мира по ледовой акробатике

Имена этих спортсменов навсегда вписаны в историю побед фигурного катания.

Чемпионы всегда остаются чемпионами! Вместе с нами и навсегда! Каждая встреча с ними превращается в настоящий праздник для зрителей.

До встречи 22 декабря в Ледовом Холле Tondiraba.

Билеты во всех кассах Piletilevi, на заправках Circle K, а также в инфопунктах магазинов Selver, Prisma, Rimi, Maxima, Stockmann и Maksimarket.

NB! Детям до 5 лет (включительно) вход на мероприятие всего 5 евро!

При условии, что ребёнок сидит на коленях у сопровождающего.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ!