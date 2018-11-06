В Таллинне скоро пройдет Парад легенд! Выступят суперзвезды 80-90-х, торопитесь купить билеты

Парад легенд уже практически готов, специально по просьбам поклонников фирма MJ Production привозит в Таллинн следующих звезд:

1. Бонни Тайлер

Валлийская певица, известная своим ни на кого не похожим хриплым голосом. Популярность к Тайлер пришла с выпуском альбома «The World Starts Tonight» 1977 года и синглов «Lost in France» и «More Than a Lover».

2. REDNEX

Шведская кантри-поп-группа. Главной особенностью стиля этой группы является смесь европейской танцевальной музыки и ритмов американского кантри. Первый же сингл Rednex — Cotton-Eye Joe, вышедший в 1994 году, стал очень популярен и «завоевал» первые строчки чартов.

3. Alphaville

Немецкая синтипоп-группа, имевшая большую популярность в середине 1980-х годов. Образовалась в 1982 году, её основателями являются Мариан Голд, Бернхард Ллойд и Франк Мертенс. Коллектив первоначально назывался Forever Young, но позднее сменил название на Alphaville.

4. GÜNTHER

Матс Сёдерленд — шведский музыкант, владелец клубов и модель, более известный под псевдонимом Günther. После того, как он покинул модельный бизнес, стал управлять клубами в Мальмё. В 2004 начал свою музыкальную карьеру под сценическим именем Günther и выпустил дебютный альбом Pleasureman.

Концерт состоится 8 декабря в ледовом холле Tondiraba.