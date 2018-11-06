«Не рак»: друг назвал неожиданную причину смерти Караченцова

«Две недели назад я навещал Колю в больнице, – рассказал Быстряков. – Мне показалось, что он хорошо выглядел – такой пополневший, румяный. Ему в Китае вводили стволовые клетки. Были надежды на улучшение. Но оказалось, что у него начала распадаться раковая опухоль, и, поскольку удалить ее было уже невозможно, пошла интоксикация организма».

Александр Абдулов, Олег Янковский, Дмитрий Хворостовский – все они наблюдались в одной клинике. След лечения стволовыми клетками прослеживается и в смерти Любови Полищук, Анны Самохиной, Жанны Фриске. Все они были успешными, красивыми, далеко не старыми. А если кто и был в возрасте, то незадолго до ухода будто расцветал, молодел. И вдруг жизнь внезапно обрывалась... Друг подозревает, что и Караченцов скончался в результате этой опасной процедуры.