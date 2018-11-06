Вт, 6.11.2018
Копия Королевой: поклонники ошарашены видом 40-летней дочери Николаева СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Смотри: голая Анна Седокова с шампанским в ванной вызвала дикий восторг

Смотри: голая Анна Седокова с шампанским в ванной вызвала дикий восторг

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Анна Седокова

ФОТО: SCANPIX

Сегодня известная российская певица Анна Седокова опубликовала забавный ролик в своем Instagram. В юмористической форме она поведала о своих нелегких буднях.

На протяжении всего видео Анна Седокова пытается открыть бутылку шампанского в ванной. Дается ей это нелегко, но все-таки ей удается это сделать. Многие обратили внимание внешний вид певицы. Они заявили, что она великолепно выглядит, пишет 7d.org.ua.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ