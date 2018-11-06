Смотри: голая Анна Седокова с шампанским в ванной вызвала дикий восторг

На протяжении всего видео Анна Седокова пытается открыть бутылку шампанского в ванной. Дается ей это нелегко, но все-таки ей удается это сделать. Многие обратили внимание внешний вид певицы. Они заявили, что она великолепно выглядит, пишет 7d.org.ua.