Смотри: голая Анна Седокова с шампанским в ванной вызвала дикий восторг
6 ноября 2018, 12:05
Сегодня известная российская певица Анна Седокова опубликовала забавный ролик в своем Instagram. В юмористической форме она поведала о своих нелегких буднях.
На протяжении всего видео Анна Седокова пытается открыть бутылку шампанского в ванной. Дается ей это нелегко, но все-таки ей удается это сделать. Многие обратили внимание внешний вид певицы. Они заявили, что она великолепно выглядит, пишет 7d.org.ua.