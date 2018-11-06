Spice Girls воссоединились и возвращаются на сцену

Поклонники легендарного британского герлз-бенда Spice Girls ликуют: 5 ноября артистки объявили о своем возвращении на сцену, передает Woman.

Участницы коллектива разместили на официальных страницах группы в соцсетях забавное видео, в котором анонсировали грядущий концертный тур. Джерри Холлиуэлл, с недавних пор носящая фамилию мужа Хорнер, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Мелани Браун спорили в ролике по поводу своих нарядов.

Напряженную обстановку помогло разрядить совместное исполнение песни. В съемках этого проекта не приняла участие лишь Виктория Бекхэм. Модельер несколько лет назад ясно дала понять, что с музыкальным прошлым давно покончено. Тем не менее дизайнер пожелала успехов своим бывшим коллегам по группе.

«Я не присоединюсь к девочкам на сцене. Должна сказать, что участие в Spice Girls было важной вехой в моей жизни, поэтому желаю им удачи и всего самого наилучшего во время тура. Уверена, шоу получатся классными», — написала Виктория в Instagram. Мел Би до последнего не теряла надежды, что «Пош Спайс» передумает и все же согласится выступить с группой. Несмотря на уговоры, этого так и не произошло.