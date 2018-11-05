Иссохший Меньшиков ухватился за цветущую Пугачеву

Снимок, вероятнее всего, был сделан за кулисами театра Ермоловой после премьеры спектакля «Макбет». Действо происходило в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой, пишет Dni.ru.

Народный артист России Олега Меньшиков выступил не только в качестве художественного руководителя постановки, но и исполнил в ней одну из главных ролей. Поддержать приятеля пришла блистательная Алла Пугачева, которая филигранно подошла к выбору наряда для выхода в свет.

Черный сдержанный костюм отлично дополнил образ артистки. Пользователи Сети отметили, что Примадонна выглядит потрясающе.

Однако на контрасте с Пугачевой Меньшиков выделился в менее выгодном свете. Внешний вид артиста встревожил поклонников. Внимательные подписчики отметили болезненную худобу и изможденный вид кумира.

Фанаты предположили, что актер сбросил вес из-за того, что последнее время полностью погружен в творчество. Меньшиков вынужден работать над несколькими проектами одновременно.