«Беспорядочный секс»: Шепелев в странной позе раскрыл секрет здорового тела

Шепелев разместил в своем Instagram несколько видео с саркастическими подписями. Среди них "крепкий алкоголь", "наркотики" и "беспорядочный секс".

Очевидно, что телеведущий, будучи личность с творческим мышлением, дал понять своим подписчикам, что все перечисленные вещи ему чужды. Для наглядности он продемонстрировал, как выполняет в спортивном зале приседания с дополнительным весом. Физической форме Шепелева многие могут только позавидовать.

Ранее легендарный участник "Дома-2" Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, включился в обсуждение уместности телеведущего Дмитрия Шепелева в рамках программы "На самом деле" Первого канала. Свои доводы Май изложил в личном аккаунте Instagram.