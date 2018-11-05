Молодая жена Дмитрия Диброва беременна четвертым ребенком, а для него это уже шестой
5 ноября 2018, 18:45
Накануне 59-летия Дмитрия Диброва стало известно, что он совсем скоро станет отцом уже в шестой раз! Его 29-летняя супруга Полина беременна в четвертый раз, от первой и второй жены у ведущего еще двое детей.
Дмитрий и Полина в браке с 2009 года, Дибров начал ухаживать за ней, когда ей было всего 17. Сейчас у них уже три сына: почти 9-летний Саша, 5-летний Федор и 3-летний Илья, сообщает Soulpost.ru.
Теперь же Полина показала на видео в Инстаграме свой уже достаточно большой беременный живот. На нем она спрашивает младшенького: «Кто там у мамы в животике?» Малыш задирает ее майку и целует в подросший животик.
Кстати, старшая дочь Диброва Лада скоро подарит ему внука или внучку! Так что ведущий будет и вновь папой, и впервые дедушкой.