Молодая жена Дмитрия Диброва беременна четвертым ребенком, а для него это уже шестой

Дмитрий и Полина в браке с 2009 года, Дибров начал ухаживать за ней, когда ей было всего 17. Сейчас у них уже три сына: почти 9-летний Саша, 5-летний Федор и 3-летний Илья, сообщает Soulpost.ru.

Теперь же Полина показала на видео в Инстаграме свой уже достаточно большой беременный живот. На нем она спрашивает младшенького: «Кто там у мамы в животике?» Малыш задирает ее майку и целует в подросший животик.