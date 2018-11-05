Пн, 5.11.2018
Опечаленный Галкин подавлен жуткой трагедией СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Сексуальные эстонские танцовщики покорили Париж

Сексуальные эстонские танцовщики покорили Париж Смотрите фото!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эстонская школа танцев JJ-Street побывала на соревнованиях по вогу в Париже, откуда привезла много титулов и прекрасные результаты.

Всего на соревнование приехали более 200 участников, эстонцы выступали в пяти категориях: new way, old way, women´s performance, hands performance и runway.

Двое наших танцовщиков смогли пройти в финал: «Эстонцы отличались от других участников и смогли справиться с волнением» - комментирует тренер Кятрийн Кюбар.

Смотрите фото!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ