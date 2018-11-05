Екатерина Андреева покинула Россию после скандала на Первом канале

В начале октября Екатерину Андрееву отстранили от работы в новостной программе «Время». Место телеведущей занял глава дирекции информационного вещания Первого канала Кирилл Клейменов.

Под конец месяца известная телеведущая вновь обрадовала своих поклонников возвращением в эфир и тут же пропала, передает TopNews. Как оказалось «Первый канал» отправил Андрееву в принудительный отпуск. Диктор тут же отправилась в путешествие по Африке с мужем и друзьями. Об этом сама Андреева рассказала на своей странице в Instagram.

«Держим курс на саванну! И я очень рада, что теперь каждый из нас должен отгуливать свой законный отпуск (указ такой подписан), и у меня как раз 12 дней от лета остались. И решили мы отправиться с мужем и друзьями в путешествие в Африку — полное неожиданных сюрпризов, встреч и адреналина», — написала Андреева.