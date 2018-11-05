Впервые в Эстонии выступит популярный российский комик Илья Соболев

Илья Соболев – российский комик, музыкант, резидент «Comedy Club», участник трио «Смирнов, Иванов, Соболев». В прошлом участник множества юмористических телепроектов на ТНТ - «Смех без правил», «Убойная лига», «Comedy Баттл».

Илья Соболев - талантливый комик, профессионал юмора, который совмещает экспромт на сцене с готовыми монологами. Его выступления состоят из импровизации и общения с гостями на темы, которые не принято транслировать на телевидении.

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Откровенный, дерзкий юмор Ильи всегда находит отклик у зрителей, а его открытый диалог позволяет ощутить атмосферу настоящей комедии во всех ее проявлениях.

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