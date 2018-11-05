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  • Впервые в Эстонии выступит популярный российский комик Илья Соболев

Впервые в Эстонии выступит популярный российский комик Илья Соболев

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ФОТО: promo

23 ноября в Нарве, а 24 ноября в Таллинне выступит российский комик Илья Соболев.

Илья Соболев – российский комик, музыкант, резидент «Comedy Club», участник трио «Смирнов, Иванов, Соболев». В прошлом участник множества юмористических телепроектов на ТНТ - «Смех без правил», «Убойная лига», «Comedy Баттл».

Илья Соболев - талантливый комик, профессионал юмора, который совмещает экспромт на сцене с готовыми монологами. Его выступления состоят из импровизации и общения с гостями на темы, которые не принято транслировать на телевидении.

ФОТО: promo

Откровенный, дерзкий юмор Ильи всегда находит отклик у зрителей, а его открытый диалог позволяет ощутить атмосферу настоящей комедии во всех ее проявлениях.

Рекомендуемое ограничение по возрасту 16+!

Внимание! Портал Limon.ee разыгрывает билеты на выступление Ильи Соболева. Игра проходит на нашей официальной страничке в Facebook. Удачи!

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