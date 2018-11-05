Видео: Диму Билана в ношеной шубе засняли возле мусорки
5 ноября 2018, 14:31
Певец Дима Билан последнее время радует своих поклонников творческими порывами. На сей раз артист проявил изобретательность в юморе.
На опубликованном в Instagram видео билан исполняет забавный танец в шубе возле мусорных контейнеров. На фоне играет известная песня культового хип-хоп исполнителя 50 cent.
По словам самого певца, данный образ он создал для съемок клипа.
«Вы еще не знаете, какая артистка является главной героиней оного художественного замысла, совершенно неожиданно! Для вас будет большим большим сюрпризом! Советую приготовиться и следите за новостями!», – уточнил артист.