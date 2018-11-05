Пять причин начать вставать в пять утра

Первая вещь - это сумасшедшая продуктивность.

Действительно, когда вы просыпаетесь период с 4 до 6 утра ваш меч интеллекта наиболее острый и ,можно сказать, что он тупится от времени, которое проходит и поэтому, если вы просыпаетесь в десять часов: мозг вялый, нервная система долго раскручивается, не получается сконцентрироваться и ясно чем-то мыслить получается не очень хорошо. Но если вы просыпаетесь рано утром в 4, в 5, в 6 часов, ваше сознание ясное, нервная система суперактивная и вы творите, творите и творите и создаете все гениально!

Это второй наш пункт — гениальность.

Кроме высокой продуктивности, стоит также упомянуть и о гениальности выполнения этих задач, потому что те слова, при написании статей и книг которые вы придумываете в эти часы после пробуждения, те строки и реплики которые вы собираетесь сказать в видео, которые вы придумали, просыпаюсь рано, те бизнес-идеи, которые вы собираетесь внедрить в свои проекты, идеи которых приходят вам с утра, в несколько сотен раз гениальнее, чем то, что можно придумать в обед или вечером. И уверена вам будет очень приятно познакомиться с новой улучшенной версией себя!

Третье, что с вами произойдет, так это то, что каждый ваш день будет проходить более вдохновленным.

Потому, что первые 10–15 минут после пробуждения задают тон на сегодня. Если вы просыпаетесь в столь раннее время, ваше сознание ясное, вокруг легкость, сила, вдохновение — именно это состояние вы принесете с собой через весь день. И наоборот, просыпаясь в 10 утра, апатичность, разбитость, усталость, вялость, долгие на подъем, долго нужно раскручиваться и в течение дня это будет продолжаться. Поэтому я предлагаю просыпаться раньше,наполняться этим состоянием и из этого состояния создавать гениальные и продуктивные шедевры, потому, что именно принимая решение из тех состояний, которые дают раннее пробуждение, вы будете принимать шикарнейшие и эффективные решения. В вашу жизнь будут приходить новые шикарные возможности, произойдут какие-либо позитивные ситуации и это только начало.

Четвертое, что произойдет с вами, так это у вас появится феноменальное здоровье.

На самом деле здоровый сон и, в частности ранние пробуждения, будут куда больше влиять на ваше здоровье чем , например, питание и хотя без здорового качественного питания раннее пробуждение-это довольно-таки непростая штука и тем не менее это дает очень мощный толчок в чистоте тела, в работе всех органов, систем и в общем состоянии вашей энергии. Все органы работают без лишнего напряжения максимально эффективно, тело само по себе классно очищается от всего ненужного, выравнивается гормональный фон, у мужчин поднимается тестостерон, у женщин поднимается эстроген, работа гипофиза, эпифиза, щитовидки, поджелудочной железы, надпочечников приходит к своей идеальной работе. Вы бодры, сильны, молоды, у вас полно энергии и, что самое главное, вы счастливы.

Пятая вещь — это просветленный характер.

Люди, пробуждающиеся рано, умеют как-то очень тонко чувствовать людей, пространство вокруг, быть тихими и спокойными, мудро принимать взвешенное и правильное решение, более легко и позитивно смогли смотреть на любую ситуацию и находить решение там, где казалось бы, его не было. Они обладают удивительной способностью быть меткими и четкими в своих словах, в своих мыслях, в своих действиях и при этом их лицо все время украшает приятная улыбка. это можно объяснить и через гормональный фон, и через работу нервной системы, можно через ведические знания и тем что утро — это самый благостный период, но суть остается сутью, вы в любом случае,просыпаясь, рано станете лучшей версией себя. Подумайте, те люди, на которых равняются в успехе, просыпаются рано.