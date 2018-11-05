Алла Довлатова покинула Москву и приехала в Таллинн: ведущая в восторге от наших ресторанов

Ведущая «Русского Радио» Алла Довлатова сейчас весело проводит время с детьми в Таллинне. Они только недавно приехали в эстонскую столицу, но уже успели увидеть много интересного, в том числе Кадриоргский дворец-музей, посетить изысканные рестораны и попрыгать на кровати в центре города.
«Я не представляла, что в Таллине такие гурманские и вкусные рестораны! Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!» - написала в Instagram Алла Довлатова.
Какая основная цель посещения эстонской столицы - неизвестно. Каникулы или работа?
Таллинская ресторанная Неделя продолжается 😋. Я не представляла, что в Таллине такие гурманские и вкусные рестораны! Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! Удивительно вкусно, искристо и остро! Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском! Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо! Стрекот аэропланов! Беги автомобилей! Ветропросвист экспрессов! Крылолёт буеров! Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили! Ананасы в шампанском — это пульс вечеров! В группе девушек нервных, в остром обществе дамском Я трагедию жизни претворю в грезофарс… Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс! Игорь Северянин. Петроград. Январь 1915 г. @visitestonia #visitestonia #estonianway @monreposrestoran
Друзья, приветствую! Сегодняшний прекрасный солнечный день мы начали в Кадриоргском дворце. Кадриорг, или ранее Екатериненталь получил в честь супруги Петра I — Екатерины I. В ходе Северной войны (1700—1721) Эстония была присоединена к России. Ревель капитулировал осенью 1710 года, а уже в декабре 1711 года Пётр I вместе с Екатериной впервые посетил город. Царю понравились окрестности Ласнамяги. Отсюда, с обрыва, открывался вид на город и на строившуюся гавань. Закладка нового дворцово-паркового ансамбля была начата 25 июля 1718 года по приказу Петра I. Проект составил итальянец Никколо Микетти. В 1720 году по настоянию Микетти в Ревель направили Михаила Земцова, возглавившего строительство ансамбля на протяжении четырёх лет по проектам и указаниям Микетти. Начиная с весны 1721 года и до окончания строительства всеми работами руководил один Земцов... По легенде, при постройке здания Пётр I собственноручно положил три кирпича в его стену. Позднее, когда наружную поверхность стен стали покрывать штукатуркой, строители оставили «царские» кирпичи неоштукатуренными. Эти три кирпича, в угловой пилястре северного крыла дворца, остаются неоштукатуренными по сей день... Сейчас в Кадриоргском дворце находится филиал Эстонского художественного музея — Художественный музей Кадриорга. Только что так закончилась реконструкция. Приезжайте! Насладитесь атмосферой и полотнами голландских мастеров! 😘 #visitestonia #estonianway @visitestonia