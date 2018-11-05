Алла Довлатова покинула Москву и приехала в Таллинн: ведущая в восторге от наших ресторанов

Ведущая «Русского Радио» Алла Довлатова сейчас весело проводит время с детьми в Таллинне. Они только недавно приехали в эстонскую столицу, но уже успели увидеть много интересного, в том числе Кадриоргский дворец-музей, посетить изысканные рестораны и попрыгать на кровати в центре города.