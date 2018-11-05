«Задохнись насмерть!» Алек Болдуин пожелал следившей за ним журналистке умереть
5 ноября 2018, 10:43
Корреспондент телеканала ABC News Тара Палмери рассказала о том, как однажды голливудский актер Алек Болдуин пожелал ей смерти, передает Fox News.
Инцидент произошел в 2013 году. Палмери по заданию редакции вела слежку за домом актера. Когда Болдуин обнаружил наблюдение, он схватил журналистку за запястье и пожелал ей «задохнуться насмерть».
Напомним, недавно Алек Болдуин был арестован за драку на автостоянке в Нью-Йорке. По предварительной версии, конфликт произошел из-за парковочного места. Сам актер эту информацию опроверг.