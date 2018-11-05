Пн, 5.11.2018
Вот так юбчонка! Эстонская ведущая вышла в свет, оголив стройные ноги СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Задохнись насмерть!» Алек Болдуин пожелал следившей за ним журналистке умереть

«Задохнись насмерть!» Алек Болдуин пожелал следившей за ним журналистке умереть

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Actor Alec Baldwin exits the 6th precinct of the New York Police Department in Manhattan, New York, U.S., November 2, 2018. REUTERS/Andrew Kelly

ФОТО: Andrew Kelly / REUTERS

Корреспондент телеканала ABC News Тара Палмери рассказала о том, как однажды голливудский актер Алек Болдуин пожелал ей смерти, передает Fox News.

Инцидент произошел в 2013 году. Палмери по заданию редакции вела слежку за домом актера. Когда Болдуин обнаружил наблюдение, он схватил журналистку за запястье и пожелал ей «задохнуться насмерть».

Напомним, недавно Алек Болдуин был арестован за драку на автостоянке в Нью-Йорке. По предварительной версии, конфликт произошел из-за парковочного места. Сам актер эту информацию опроверг.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ