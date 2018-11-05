Выбрана новая «Мисс Земля»: блондинки опять за бортом!

Вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен завоевала титул «Мисс Земля 2018», передает Lenta. Финал конкурса состоялся на арене, входящей в комплекс торгового центра Mall of Asia в филиппинской Маниле.
23-летняя девушка изучает маркетинг и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Rappler пишет, что в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом «Мисс Земля», и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять свою страну в этом состязании.
Кхань родом из провинции Бенче на юге Вьетнама, расположенной в дельте реки Меконг.
В своем презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите Меконга и людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.
Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. 16 финалов из 18 приняли Филиппины, по одному - Вьетнам и Австрия.