Пн, 5.11.2018
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  • Фото: Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену

Фото: Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену

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Андрей Малахов с женой.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Телеведущий Андрей Малахов проводит беззаботные дни в славном немецком городе Баден-Баден. Знаменитый шоумен поделился с подписчиками в Instagram фотографиями с отдыха, пишет Дни.ру.

Помимо снимков с красивыми улочками и архитектурой, Малахов предъявил общественности любимую супругу. На фото Наталья Шкулева резвится на кровати в номере отеля и выглядит счастливой.

Судя по всему, семейный отдых удался. Более того, Малахову удалось встретить в одном из музеев легендарного живописца и скульптора Георга Базелица.

Телеведущий настолько обрадовался, что подшутил над деятелем искусства. На своей страничке в Instagram телеведущий уточнил, что Базелиц – "это не лысый из Браззерз".

ФОТО: скриншот

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