Фото: Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену

Помимо снимков с красивыми улочками и архитектурой, Малахов предъявил общественности любимую супругу. На фото Наталья Шкулева резвится на кровати в номере отеля и выглядит счастливой.

Судя по всему, семейный отдых удался. Более того, Малахову удалось встретить в одном из музеев легендарного живописца и скульптора Георга Базелица.

Телеведущий настолько обрадовался, что подшутил над деятелем искусства. На своей страничке в Instagram телеведущий уточнил, что Базелиц – "это не лысый из Браззерз".