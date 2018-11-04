Фото: Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
4 ноября 2018, 16:17
Телеведущий Андрей Малахов проводит беззаботные дни в славном немецком городе Баден-Баден. Знаменитый шоумен поделился с подписчиками в Instagram фотографиями с отдыха, пишет Дни.ру.
Помимо снимков с красивыми улочками и архитектурой, Малахов предъявил общественности любимую супругу. На фото Наталья Шкулева резвится на кровати в номере отеля и выглядит счастливой.
Судя по всему, семейный отдых удался. Более того, Малахову удалось встретить в одном из музеев легендарного живописца и скульптора Георга Базелица.
Телеведущий настолько обрадовался, что подшутил над деятелем искусства. На своей страничке в Instagram телеведущий уточнил, что Базелиц – "это не лысый из Браззерз".