Как дети: четыре самых инфантильных знака Зодиака среди мужчин

Но некоторые представители Зодиака просто не могут расстаться со своей «детской» стороной. В чем-то это, бесспорно, плюс, но в этот раз uznayvse.ru рассказывает о негативной составляющей зодиакального инфантилизма.

Весы

Капризы мужчины-Весов дают о себе знать в двух ситуациях: когда они в чем-либо не уверены и когда кто-нибудь из их окружения добивается большего в интересующей их сфере. Они тщательно скрывают эмоции, прикрывая их героической маской, но сохранять личину долго им не удается: в прорехи начинает проглядывать зависть, ревность и мелочность. Конфликтовать Весы не любят настолько, что будут всячески откладывать серьезный разговор, делая вид, что проблемы не существует.

Близнецы

Есть ли что-то, к чему воздушные мужчины-Близнецы будут относиться с серьёзностью? Вопрос скорее риторический. Представители этого знака «сохраняют ребёнка» в душе даже повзрослев и могут в чем угодно отыскать светлую сторону. Это свойство открывает им путь к беззаботной жизни без обязательств, но их непостоянство может оказаться не по душе более ответственным знакам. Из Близнецов редко получаются хорошие семьянины, устоявшийся быт быстро встанет им поперек горла.

Рыбы

Порой Рыбы погружаются в собственный мир фантазий так глубоко, что теряют связь с реальностью. Они не любят планировать наперёд, предпочитая руководствоваться эмоциями и прибегать к детскому способу решения проблем: злиться и топать ногами. Незрелость мужчин-Рыб проявляется в их склонности ждать, пока проблемы рассосутся сами собой. Свойственна им и постоянная жалость к себе. Также против Рыб часто играет их детская доброта – ими крайне легко манипулировать.

Овен