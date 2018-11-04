Беременная Татьяна Терешина снялась полностью обнаженной

Певица сфотографировалась обнаженной в ванной и выложила снимок в своем Instagram-аккаунте. Об этом сообщает Рамблер.
Экс-солистке группы Wi-Fi 39 лет, недавно она вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова, который младше ее на 16 лет. Как утверждает Татьяна, разницу в возрасте они не чувствуют: ни в общении, ни во внешнем виде.
Терешина тщательно следит за собой и любит демонстрировать фигуру в провокационных фотосессиях. Такой вышла ее недавняя съемка, кадром из которой Татьяна поспешила поделиться со своей аудиторией.
"Доброе утро! Что вы больше любите, принимать душ или ванну? Я люблю душ. Ванну принимаю редко, если сильно устану или промерзну. Да и времени нет на нее. Мне даже кажется, что душ дает энергию и заряжает силами, а ванна умиротворяет. Энергия мне больше по душе. А еще в этом всем действии мне немаловажен шум воды. Обожаю эти звуки", — сопроводила обнаженный кадр певица.
Поклонники Татьяны остались в восторге от нового снимка, однако были и те, кто отметил, что певица ведет себя слишком вызывающе и "молодится", чтобы "соответствовать своему 23-летнему супругу".
Напомним, что в сентябре Татьяна Терешина вышла замуж в первый раз, несмотря на небольшой семейный скандал, который случился как раз перед свадьбой. Олега засняли в обществе юной блондинки, когда пара бурно развлекалась на вечеринке. Терешина проигнорировала попытки СМИ раздуть скандал, заявив, что ничего особенного на видео не увидела.
До этого певица встречалась с телеведущим Славой Никитиным, но они так и не поженились, несмотря на то, что у них родилась дочь Арис. Когда девочке было 2 года, Терешина рассталась с возлюбленным, причиной разрыва она назвала его агрессивность и неуравновешенность.