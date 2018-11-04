Беременная Татьяна Терешина снялась полностью обнаженной

Экс-солистке группы Wi-Fi 39 лет, недавно она вышла замуж за бизнесмена Олега Курбатова, который младше ее на 16 лет. Как утверждает Татьяна, разницу в возрасте они не чувствуют: ни в общении, ни во внешнем виде.

Терешина тщательно следит за собой и любит демонстрировать фигуру в провокационных фотосессиях. Такой вышла ее недавняя съемка, кадром из которой Татьяна поспешила поделиться со своей аудиторией.

"Доброе утро! Что вы больше любите, принимать душ или ванну? Я люблю душ. Ванну принимаю редко, если сильно устану или промерзну. Да и времени нет на нее. Мне даже кажется, что душ дает энергию и заряжает силами, а ванна умиротворяет. Энергия мне больше по душе. А еще в этом всем действии мне немаловажен шум воды. Обожаю эти звуки", — сопроводила обнаженный кадр певица.

Поклонники Татьяны остались в восторге от нового снимка, однако были и те, кто отметил, что певица ведет себя слишком вызывающе и "молодится", чтобы "соответствовать своему 23-летнему супругу".

Напомним, что в сентябре Татьяна Терешина вышла замуж в первый раз, несмотря на небольшой семейный скандал, который случился как раз перед свадьбой. Олега засняли в обществе юной блондинки, когда пара бурно развлекалась на вечеринке. Терешина проигнорировала попытки СМИ раздуть скандал, заявив, что ничего особенного на видео не увидела.