Очаровательный малыш: Евгений Плющенко показал нового члена семьи
4 ноября 2018, 14:23
Именитому спортсмену, олимпийскому чемпиону исполнилось 36 лет. Отметим, что за час до наступления своего праздника фигурист опубликовал в личном микроблоге умилительное видео. На нем сегодняшний именинник демонстрирует нового члена семьи – щенка по имени Комочек.
Каждый занят своим делом ... Комочка -купили для Сани,а играет и умиляется папа, даже не верится, что папе завтра стукнет 36 лет, – прокомментировал видео Плющенко.