Очаровательный малыш: Евгений Плющенко показал нового члена семьи

Именитому спортсмену, олимпийскому чемпиону исполнилось 36 лет. Отметим, что за час до наступления своего праздника фигурист опубликовал в личном микроблоге умилительное видео. На нем сегодняшний именинник демонстрирует нового члена семьи – щенка по имени Комочек.