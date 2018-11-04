Пн, 5.11.2018
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Очаровательный малыш: Евгений Плющенко показал нового члена семьи

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Евгений Плющенко с женой и сыном.

ФОТО: Instagram

Именитому спортсмену, олимпийскому чемпиону исполнилось 36 лет. Отметим, что за час до наступления своего праздника фигурист опубликовал в личном микроблоге умилительное видео. На нем сегодняшний именинник демонстрирует нового члена семьи – щенка по имени Комочек.

Каждый занят своим делом ... Комочка -купили для Сани,а играет и умиляется папа, даже не верится, что папе завтра стукнет 36 лет, – прокомментировал видео Плющенко.

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