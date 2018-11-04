Вс, 4.11.2018
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  • Что с ней стало... Даже поклонники с трудом узнали изменившуюся Кортни Лав на вечеринке Gucci Guilty

Что с ней стало... Даже поклонники с трудом узнали изменившуюся Кортни Лав на вечеринке Gucci Guilty ФОТО!

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Пока Виктория Бекхэм и Ева Лонгория радовались встрече на гала-вечере в Лондоне, а Анджелина Джоли покоряла Сеул, в Лос-Анджелесе, как обычно, светская жизнь била ключом. 

Вечером второго ноября гостей созвал бренд Gucci — на коктейль в честь перезапуска культового аромата марки Gucci Guilty. Отпраздновать это событие пришли давние друзья марки и лично креативного директора Дома Алессандро Микеле, в том числе Джаред Лето и Кортни Лав, которые снялись в новой рекламной кампании аромата, пишет Сплетник.

Последняя многих удивила своим внешним видом: певица нечасто выходит в свет, поэтому поклонники, которые давно не видели Кортни, обратили внимание, что что-то неуловимое в ней изменилось. Конечно, 54-летняя вдова Курта Кобейна выглядит очень свежо, но почему-то совсем не так, как раньше.

ФОТО: Richard Shotwell / AP

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