Что с ней стало... Даже поклонники с трудом узнали изменившуюся Кортни Лав на вечеринке Gucci Guilty

Вечером второго ноября гостей созвал бренд Gucci — на коктейль в честь перезапуска культового аромата марки Gucci Guilty. Отпраздновать это событие пришли давние друзья марки и лично креативного директора Дома Алессандро Микеле, в том числе Джаред Лето и Кортни Лав, которые снялись в новой рекламной кампании аромата, пишет Сплетник .

Последняя многих удивила своим внешним видом: певица нечасто выходит в свет, поэтому поклонники, которые давно не видели Кортни, обратили внимание, что что-то неуловимое в ней изменилось. Конечно, 54-летняя вдова Курта Кобейна выглядит очень свежо, но почему-то совсем не так, как раньше.