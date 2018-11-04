Жуть... Татьяна Васильева рассказала о причине госпитализации

Перестали объявлять, что дверь закрывается, они закрываются, когда им захочется, вернее, когда захочется машинисту. Поэтому я получила по голове, а все остальные отделались недопониманием: куда уехали их дети и почему они остались и не вошли в поезд. То есть он почти не стоял: одни не вышли, другие не зашли, а я посередине, —рассказала Васильева телеканалу «Звезда».