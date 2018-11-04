Жуть... Татьяна Васильева рассказала о причине госпитализации

Актриса Татьяна Васильева, которой в субботу прищемило голову дверями поезда в метро, сообщила подробности инцидента и рассказала о своем самочувствии.
По ее словам, из-за того, что в поездах московского метро перестали объявлять о закрытии дверей, некоторые пассажиры не успевают войти и выйти из вагона, пишет Ридус.
Перестали объявлять, что дверь закрывается, они закрываются, когда им захочется, вернее, когда захочется машинисту. Поэтому я получила по голове, а все остальные отделались недопониманием: куда уехали их дети и почему они остались и не вошли в поезд. То есть он почти не стоял: одни не вышли, другие не зашли, а я посередине, —рассказала Васильева телеканалу «Звезда».
Из метро (инцидент произошел на станции «Таганская») актриса поспешила в театр, где у нее был вечерний спектакль, и только потом направилась в больницу.
Все нормально, только отделалась гематомами на голове, а так все в порядке.
В Московском метрополитене выразили сожаление после инцидента с актрисой и надежду, что случившееся не отразится на ее здоровье.
«Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира „ударило“ дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась. Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.