Читатель негодует: час в очереди в гардероб — это нормально?!

«На мероприятие пришли семьи с маленкими детьми и просто подростки, которые хотели полюбоваться на своих кумиров, потанцевать и попеть... Праздник должен был закончиться в половину одиннадцатого, по крайней мере, так было написано в телевизионной программе, ведь шел прямой эфир. Но внезапно все закончилось в десять вечера, и не все, кто хотели, могли заблаговременно пойти в гардероб за своей одеждой. Так и мы...

Сначала мы постояли минут пятнадцать в толпе, поняли, что дышать нечем, очередь стоит и толкается... Решили подождать, перекусив там в Hesburger, но пришел охранник и сказал сотрудникам заведения, что концерт закончился, а это значит, они не могут продолжать торговать. Но как так можно, людей же еще тьма, и они не могут уйти по собственному желанию, оставаясь заложниками ситуации, а тут еще ни попить, ни поесть. Где логика?

Пришлось просто сидеть и ждать час, пока толпа заберет свои куртки из малюсенького гардероба. А некоторые, в том числе дети, стояли на улице и ждали, пока все рассосеться, потому что внутри дышать было нечем.