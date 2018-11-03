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  • Такого Эстония еще не видела! Самое грандиозное шоу 2018 года прямо сейчас проходит в Saku Suurhall

Такого Эстония еще не видела! Самое грандиозное шоу 2018 года прямо сейчас проходит в Saku Suurhall MYHITS AWARDS

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Сегодня, 3 ноября, в Saku Suurhall вручают премии MyHits Awards 2018! 

Уникальная развлекательная программа и огромное число эстонских артистов, а также звезды мировой эстрады - все это с небывалым размахом сегодня проходит в Таллинне! Неповторимость проекта заключается в невероятном сценическом шоу, спецэффектах и декорациях. 

Музыкальный концерт, и церемония вручения музыкальных премий, где вечер разбавляют выступления приглашенных в Эстонию артистов. Выступят такие эстонские знаменитости, как Геттер Яани, Юри Поотсманн, Элина Борн, Уудо Сепп и многие другие.

Также гостем праздника станет популярный британский дуэт Sigma.

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