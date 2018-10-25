Пт, 26.10.2018
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  • Смотрите новый выпуск Limon LIVE: женщины Эстонии увеличивают губы при помощи укусов пчел

Смотрите новый выпуск Limon LIVE: женщины Эстонии увеличивают губы при помощи укусов пчел

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Интернет-шоу Limon LIVE с каждой неделей набирает обороты. Очереди на съемки растянулись на месяцы вперед, каждый интересный житель Эстонии может стать героем программы, для этого всего лишь нужно написать письмо на адрес: edgar.gergel@limon.ee, рассказав о своей деятельности. 

Сегодня героиней нашего шоу стала очаровательная Юлия Волкова, представительница фирмы Honey Wolf. «Продукты пчеловодства и органическая косметика. Загородный отдых с оздоровительным эффектом», - этими словами можно коротко охарактеризовать фирму. 

Света Карабут, Юлия Волкова и Эдгар Гергель

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

В этом выпуске мы узнаем много нового и интересного об апитерапии, или если более простым языком - лечение укусами пчел (пчелиным ядом). О сне на ульях и лечении ульевым воздухом, а также Юлия нам покажет, как проверить качество меда. 

Самый главный вопрос: можно ли с помощью пчелиного укуса увеличить губы? И насколько долгим будет эффект? Ответ найдете в сегодняшнем выпуске. 

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Вы готовы погрузиться в эту сказочную и увлекательную историю? Скорее включайте наш новый выпуск шоу Limon LIVE и смотрите вместе с нами! 

Юлия Волкова и Света Карабут

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

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