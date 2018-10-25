Смотрите новый выпуск Limon LIVE: женщины Эстонии увеличивают губы при помощи укусов пчел

Сегодня героиней нашего шоу стала очаровательная Юлия Волкова, представительница фирмы Honey Wolf. «Продукты пчеловодства и органическая косметика. Загородный отдых с оздоровительным эффектом», - этими словами можно коротко охарактеризовать фирму.

Света Карабут, Юлия Волкова и Эдгар Гергель ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

В этом выпуске мы узнаем много нового и интересного об апитерапии, или если более простым языком - лечение укусами пчел (пчелиным ядом). О сне на ульях и лечении ульевым воздухом, а также Юлия нам покажет, как проверить качество меда.

Самый главный вопрос: можно ли с помощью пчелиного укуса увеличить губы? И насколько долгим будет эффект? Ответ найдете в сегодняшнем выпуске.

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Вы готовы погрузиться в эту сказочную и увлекательную историю? Скорее включайте наш новый выпуск шоу Limon LIVE и смотрите вместе с нами!