Звезда «Модного приговора» Эвелина Хромченко едет в Таллинн с важной миссией

В первой части мастер-класса международный эксперт моды прочтет лекцию о самых актуальных тенденциях сезона весна-лето 2019 — слушатели не только узнают о новейших трендах, но и поймут, как вечная классика проявляется в грядущем сезоне, как соединить в одном гардеробе практичность и экстравагантность, с чем сочетать новые оттенки, расцветки, формы и линии, что можно достать из своих запасов, а во что инвестировать. Эвелина Хромченко популярно объяснит, как выглядеть «на миллион» вне зависимости от бюджета, возраста, размера, национальных привычек и цвета волос.

Во время получасового перерыва слушатели смогут отправить Эвелине записки с вопросами, на которые она ответит во второй части мастер-класса.

«Школа моды Эвелины Хромченко» работает по принципу edutainment (неологизм-сокращение от educational entertainment). Это популярный во всем мире вид развлечения, которое призвано обучать в очень доступной форме.