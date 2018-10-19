Знаменитый повар раскрыл секрет идеального гамбургера

Рамзи утверждает, что очень важно правильно выбрать мясо. Он делает фарш из говяжьей шейки или лопатки, в которые, по его словам, примешивает «чуточку грудинки». Добавив яйцо, повар лепит из фарша котлеты и оставляет их на сутки, прежде чем пожарить на гриле, пишет Lenta.ru.

«Когда котлеты оказываются на огне, секрет в том, чтобы как можно меньше их двигать, — объясняет Рамзи. — Чем больше вы их двигаете, тем выше вероятность, что они развалятся». Попутно повар разогревает на том же гриле булки и выкладывает на решетку лук, который он считает важнейшим ингредиентом идеального гамбургера.

Пока котлеты жарятся, Рамзи смазывает их с обеих сторон жидким маслом. По его мнению, стоит добавить в масло собственный штрих — например, красное вино или чипотле (популярная мексиканская приправа из копченого перца халапеньо).